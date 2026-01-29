Миллиардер умер во время увеличения пениса во Франции по вине врача

Бельгийско-израильский политик и бизнесмен Эхуде Арье Ланиадо умер во Франции во время процедуры по увеличению пениса. Хирург, проигнорировавший симптомы сердечного приступа, получил условный срок, сообщил Daily Mail .

Миллиардер скончался в марте 2019 года в клинике Сен-Оноре-Понтье в 8-м округе Парижа во время инъекций в половой член для его увеличения. Следователи возбудили уголовное дело по факту непредумышленного убийства, но потом всплыли новые обстоятельства.

Вскрытие показало гипертрофию сердца. В номере бизнесмена в пятизвездочном отеле Plaza Athénée во время обыска нашли несколько запрещенных во Франции веществ и сосудорасширяющие средства, способствующие эрекции. Именно они могли вызвать сердечный приступ.

Кроме того, выяснилось, что в роковую ночь по настоянию пациента в клинику дважды вызывали скорую помощь. Однако хирург, зная о язве, не заподозрил у Ланиадо проблемы с сердцем и продолжил процедуру. Оказалось также, что ассистировавшая ему сотрудница последние 20 лет работала незаконно, не подтвердив полученные в Алжире дипломы и не зарегистрировавшись во Французской медицинской ассоциации.

Уголовное дело переквалифицировали в неоказание помощи человеку, находящемуся в опасности, занятие медицинской практикой без лицензии и незаконный оборот наркотиков. Хирург получил 15-месячный условный срок, его ассистентка — 12-месячный. Обоих врачей оштрафовали и запретили заниматься медицинской практикой.

