Стоматолог Тупиков: кровоточивость десен может обернуться полной потерей зубов

Стоматолог-хирург и имплантолог Алексей Тупиков рассказал о последствиях кровоточивости десен. С этой проблемой необходимо своевременно обращаться к специалисту, отметил медик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, данное патологическое состояние способно привести к развитию пародонтита и пародонтоза.

«Волшебной таблетки от этого заболевания нет», — предупредил врач.

Он пояснил, что в таком случае пациент может потерять все зубы. Именно поэтому важно регулярно проводить профессиональную гигиену полости рта, подчеркнул Тупиков.

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