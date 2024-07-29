Стоматолог Тупиков: кровоточивость десен может обернуться полной потерей зубов

Стоматолог-хирург и имплантолог Алексей Тупиков рассказал о последствиях кровоточивости десен. С этой проблемой необходимо своевременно обращаться к специалисту, отметил медик в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, данное патологическое состояние способно привести к развитию пародонтита и пародонтоза.
«Волшебной таблетки от этого заболевания нет», — предупредил врач.
Он пояснил, что в таком случае пациент может потерять все зубы. Именно поэтому важно регулярно проводить профессиональную гигиену полости рта, подчеркнул Тупиков.