Стоматолог Цуркан предупредила, что запущенный кариес может привести к смерти

Стоматолог-терапевт Юлия Цуркан рассказала сайту Lenta.r u, что запущенный кариес может представлять серьезную опасность для жизни, особенно у людей с проблемами иммунной системы.

Специалист пояснила, что нелеченый кариес часто переходит в более сложные формы заболевания, такие как периодонтит и остеомиелит. Это может вызвать воспаление мягких тканей и лимфоузлов, распространяющееся на область вокруг горла и средостения, где находятся сердце и крупные сосуды, отметила «Свободная Пресса».

«Воспаление протекает крайне быстро, возникает отек, сердце теряет свою сократительную способность. Данное состояние является крайне опасным для жизни и может привести к смерти», — предупредила Цуркан.