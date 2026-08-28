Развеян миф о трехминутной чистке зубов

Время чистки зубов всегда индивидуально, а рекомендация делать это три минуты не более чем страховка от слишком быстрых движений. Об этом «Газете.Ru» рассказала химик-технолог в стоматологическом производстве Екатерина Крутицкая.

«У „правила трех минут“ нет строгого научного обоснования — базовым ориентиром считаются две минуты, но советую относиться к этому не как к закону, а как к страховке от слишком быстрых движений», — отметила она.

Крутицкая добавила, что имеет значение и состояние ротовой полости. У кого-то все зубы здоровые, а у другого человека могут быть имплантаты, коронки или брекеты. Исследования показали, что из-за неправильной техники можно и за пять минут плохо почистить зубы.

Также важны зубные щетки. Электрические в среднем справляются чуть лучше, контролируя давление и стандартизируя движения. Если чистить ручной щеткой, то сильное давление может повредить десны.

По ее словам, определить чистоту зубов можно, если после чистки провести языком по эмали. Нет шероховатости — все отлично. Можно использовать индикаторы налеты или пасты-маркеры с этой целью.

Ранее стоматологи SEN-clinic предупредили, что дети не чувствуют боли при кариесе на ранней стадии, поэтому так важно проверять у врача зубы каждые три-шесть месяцев.