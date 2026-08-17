Стоматолог рассказал, что нужно всегда носить с собой, чтобы уберечь зубы

Зубная нить — не маркетинговый ход, а действительно необходимый предмет гигиены. Об этом в беседе с 360.ru рассказала врач-ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева.

По словам эксперта, во время еды в труднодоступных местах между зубами застревают остатки пищи. Удалить их простым полосканием рта невозможно, а ирригатор не всегда оказывается под рукой.

«Это действительно нужная и важная вещь. Потому что в полости рта есть труднодоступные места. И когда во время еды застревают остатки пищи, которые невозможно прополоскать, вы не всегда можете пойти чистить зубы. Но хотя бы на пару минут можете отлучиться и незаметно зубной нитью — флоссом — пройтись между зубов, чтобы убрать остатки пищи», — пояснила Балакирева.

По словам собеседницы 360.ru, зубная нить очень хорошо помогает содержать зубы в чистоте. Врач рекомендовала всегда иметь ее с собой.

Также Балакирева рассказала, какая дорогостоящая стоматологическая услуга выглядит научно, но на деле приносит больше вреда, чем пользы.