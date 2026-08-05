Стоматолог назвала бесполезную стоматологическую услугу, на которую пациенты много тратят
Стоматолог Балакирева: отбеливание Zoom разрушает эмаль и даже старит лицо
В стоматологии есть дорогостоящая услуга, которая выглядит научно, но на деле приносит больше вреда, чем пользы. Об этом в беседе с 360.ru рассказала врач-ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева.
По словам эксперта, речь идет об отбеливании Zoom. Эта процедура стоит дорого, дает краткосрочный эффект и разрушает зубную эмаль.
«Отбеливание дорого стоит, эффект держится не долго, и, я бы сказала, это процедура разрушительного характера. Все уважающие себя стоматологи против этой процедуры. Когда люди приходят на первичную консультацию с запросом на отбеливание, мои коллеги, которые реально уважают свою профессию и уважают своего пациента, их отговаривают», — пояснила Балакирева.
Врач отметила, что в процессе отбеливания происходит вымывание важных органических веществ из эмали. Это приводит к истончению эмали и изменению формы зубов.
Эксперт подчеркнула, что последствия сказываются и на внешности: появляются носогубные складки, а лицо приобретает старческий вид.
Стоматолог также предупредила об опасности домашнего отбеливания.
«Много людей приходили ко мне с этими проблемами: когда помимо того, что почистили отбеливающей пастой, тут же наносят себе отбеливающую капу, полоски. А еще сверху на ночь лимон. Дольку лимона клали на зубы, думая „завтра у меня зубки будут белые“. Да, они отбеливались. Но это краткосрочный эффект. А потом появляются дикие боли, чувствительность эмали, невозможно даже языком дотронуться до зубов», — добавила Балакирева.
По мнению врача, грамотный подход к уходу за зубами требует консультации с профессионалом, а не самостоятельных экспериментов с агрессивными методами отбеливания.