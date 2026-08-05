Стоматолог назвала бесполезную стоматологическую услугу, на которую пациенты много тратят

В стоматологии есть дорогостоящая услуга, которая выглядит научно, но на деле приносит больше вреда, чем пользы. Об этом в беседе с 360.ru рассказала врач-ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева.

По словам эксперта, речь идет об отбеливании Zoom. Эта процедура стоит дорого, дает краткосрочный эффект и разрушает зубную эмаль.

«Отбеливание дорого стоит, эффект держится не долго, и, я бы сказала, это процедура разрушительного характера. Все уважающие себя стоматологи против этой процедуры. Когда люди приходят на первичную консультацию с запросом на отбеливание, мои коллеги, которые реально уважают свою профессию и уважают своего пациента, их отговаривают», — пояснила Балакирева.

Врач отметила, что в процессе отбеливания происходит вымывание важных органических веществ из эмали. Это приводит к истончению эмали и изменению формы зубов.