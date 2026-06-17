Стоматолог Омаров рассказал, когда нужно менять зубную щетку

Врач-стоматолог и совладелец Клиники доктора Омарова Шамиль Омаров рассказал RT , что зубную щетку необходимо менять каждые три месяца. Это важно даже в том случае, если щетка выглядит как новая.

По словам врача, любая зубная щетка со временем накапливает между щетинками бактерии, которые могут стать источником инфекции. Кроме того, щетка и щетинки могут деформироваться, покрываться микросколами и трещинками, что может привести к повреждению зубной эмали и слизистых оболочек.

Омаров подчеркнул, что если щетинки разлохматились или деформировались в процессе использования, то щетку следует заменить еще раньше. В противном случае повышается риск появления кариеса и воспаления десен.

Также стоматолог отметил, что после перенесенных гриппа, ОРВИ или других инфекционных заболеваний необходимо сменить зубную щетку. Это поможет избежать повторного инфицирования, так как микробы и бактерии могут скапливаться на щетинках.