Стоматолог объяснил, почему кола вреднее шоколада

Сладкие напитки, включая колу, вредят зубам, разрушая эмаль. Об этом «Российской газете» рассказала главный врач Института современной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии «НС Мед» в Санкт Петербурге Виктория Кравченко.

«Если в течение дня человек пьет колу, то зубы постоянно находятся в кислой среде и эмаль просто не успевает восстанавливаться», — пояснила она.

Кола вреднее шоколада, но она не единственное, что портит зубы. По словам врача, постоянные перекусы, энергетики и газированные напитки, а также все кислое негативно влияют на них.

Кравченко посоветовала употреблять продукты, которые нужно жевать. Твердые овощи, яблоки и морковь, например, помогают самоочищению. Для укрепления зубов следует употреблять яйца, рыбу, зелень, а также продукты с белком и кальцием. И, конечно же, не забывать пить воду.

Прошлой весной в Бразилии уролог Талес Андраде поделился историей о том, как любителю кока-колы удалили 35 камней из мочевого пузыря.