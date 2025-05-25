В Бразилии любителю кока-колы удалили 35 камней из мочевого пузыря

Бразильский уролог Талес Андраде опубликовал в соцсетях историю о том, как ему пришлось удалить 35 камней из мочевого пузыря любителя кока-колы. Мужчина ежедневно выпивал по три литра напитка, сообщило издание Daily Mail .

Врач предупредил подписчиков, что злоупотребление сладкими газированные напитками может привести к образованию камней в почках. Дело в том, что кока-кола содержит большое количество сахара и фосфорной кислоты, которые повышают кислотность мочи.

Это способствует образованию камней в почках, которые потом могут переместиться в мочевой пузырь. Если они маленькие, то могут выйти и сами с мочой. Слишком крупные камни придется удалять хирургическим путем. Если же болезнь не лечить, то это может привести к закупорке мочевых путей, воспалению и даже почечной недостаточности.

«Поддержание достаточного уровня гидратации и отказ от чрезмерного потребления газировки — важные меры профилактики. Здоровье почек начинается с ежедневного выбора напитков», — подчеркнул Андраде.

Ранее диетолог Виктория Безнебеева посоветовала отказаться от употребления кока-колы, заменив ее на чай, комбучу, фруктовую воду или цикорий.