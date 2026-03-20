Стоматолог Минко рассказал, что воспаление десен может указывать на диабет

Стоматолог Вячеслав Минко рассказал «Известиям» , что зубы могут многое сообщить о здоровье человека.

Врач напомнил, что в процессе эволюции зубы человека изменились. У древних людей они были крупнее и острее, а у современного человека стали менее массивными из-за изменения рациона.

«Ваши зубы могут „знать“ и сообщать информацию о состоянии вашего здоровья», — добавил медик.

Например, воспаление десен и шатающиеся зубы могут указывать на диабет или сердечно-сосудистые заболевания, а быстро развивающийся кариес — на болезни печени.

Количество зубов меняется с возрастом. У взрослого человека обычно 32 зуба, включая четыре зуба мудрости. У детей до 12 лет, как правило, 20 молочных зубов, которые постепенно сменяются постоянными.