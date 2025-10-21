Стоматолог Мартынова отметила, что состояние зубов может рассказать о скрытых заболеваниях

Человеческий организм — сложная взаимосвязанная система, где состояние зубов может сигнализировать о скрытых заболеваниях. Стоматолог-терапевт, пародонтолог, кандидат медицинских наук Елена Мартынова поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, какие болезни можно заподозрить по состоянию полости рта.

По словам доктора, стоматологи часто выявляют симптомы основного заболевания до того, как терапевт или эндокринолог поставят диагноз. Например, при сахарном диабете пациенты могут испытывать дискомфорт при приеме пищи, а также отмечают подвижность и потерю зубов без видимых причин.

При хронических заболеваниях почек происходит нарушение выведения токсинов и изменяется состав слюны, что ведет к высокой интенсивности поражения кариесом.

«Кроме того, характерно быстрое развитие осложненных форм кариеса под пломбами», — добавила специалист.

Изменения цвета зубов от желтого до серого, молниеносное течение кариеса и отсутствие положительной динамики от терапевтического лечения могут указывать на заболевания печени. Разрушения и сколы зубов, истончение эмали и выраженная чувствительность могут быть проявлениями изменений уровня гормонов и минерального обмена при заболеваниях щитовидной железы, предупредила Мартынова.