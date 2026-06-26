Стоматолог Лысенков указал на способность цитрусовых и киви разрушать зубную эмаль

Летом многие добавляют в свой рацион больше свежих фруктов и ягод. Однако некоторые из этих продуктов могут навредить зубам при чрезмерном употреблении, сообщил стоматолог Павел Лысенков в беседе с Life.ru .

По словам врача, цитрусовые, такие как лимоны, лаймы, апельсины и грейпфруты, особенно опасны: они могут привести к развитию эрозии эмали при частом контакте с зубами.

Также стоит осторожно употреблять ананас, киви, кислые яблоки, алычу и некоторые сорта слив. Они содержат фруктовые кислоты, которые снижают защитные свойства эмали.

Арбузы, дыни, виноград и черешня тоже не так безобидны, как кажутся. Несмотря на невысокое содержание кислот, они содержат много природных сахаров, что создает питательную среду для бактерий на поверхности зубов.