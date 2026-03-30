Стоматолог Кудаев предупредил, что высокий уровень сахара в крови может негативно сказаться на здоровье зубов

Высокий уровень сахара в крови может негативно сказаться на здоровье зубов. Из-за повышенного содержания сахара слюна становится сладкой, что создает благоприятные условия для размножения бактерий. Эти микроорганизмы вырабатывают кислоту, которая разрушает эмаль. Кроме того, при диабете уменьшается количество выделяемой слюны, которая защищает зубы, очищая их и нейтрализуя кислоты, рассказал Ferra.ru основатель федеральной сети «Зубы за один день» Залим Кудаев.

«Кислотный баланс нарушается. pH слюны смещается в кислую сторону. Эмаль начинает разрушаться быстрее, что ведет к кариесу», — отметил Кудаев.

Также сосуды становятся более хрупкими, ухудшается кровоснабжение десен, а иммунитет ослабевает. В результате любые воспаления протекают тяжелее и заживают дольше.

Важно помнить, что существует и обратная связь: больные зубы и воспаленные десны могут вызвать общее воспаление в организме, что затрудняет контроль уровня глюкозы.

Для предотвращения проблем с зубами при высоком уровне сахара в крови рекомендуется: регулярно контролировать уровень сахара; тщательно чистить зубы дважды в день, используя нить и межзубные щетки; выбирать пасту с фтором; пить больше воды; посещать стоматолога не реже двух раз в год.

Не забудьте сообщить врачу о наличии диабета — это поможет выбрать безопасное лечение.