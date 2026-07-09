Стоматолог Кучаева предостерегла от использования кап для зубов с маркетплейсов

Стремление к быстрой коррекции зубов без посещения врача заставляет многих искать недорогие капы на маркетплейсах. Однако такие изделия могут привести к проблемам с зубами и прикусом, предупреждает стоматолог-ортодонт семейной стоматологической клиники DM Stom Кристина Кучаева в интервью Life.ru .

По ее словам, для выравнивания зубов необходимо провести полноценную диагностику и изготовить систему индивидуально для каждого пациента. Капы, продающиеся онлайн, не учитывают особенности строения зубных рядов и могут привести к расшатыванию зубов, повреждению связочного аппарата, воспалению десен и убыли костной ткани.

Перед началом лечения врач проводит осмотр, выполняет рентгенологические исследования, делает цифровое сканирование или слепки зубов, оценивает состояние костной ткани, десен, височно-нижнечелюстного сустава и прикуса. Только после этого составляется план перемещения зубов.

Кучаева подчеркнула, что многие изделия с маркетплейсов не являются медицинскими системами и не предназначены для исправления прикуса. Они могут использоваться как спортивные или защитные аксессуары, но не более того.