Стоматолог Каратаева назвала кровоточивость десен маркером хронического воспаления

Главный врач стоматологической клиники «Все Свои» Виктория Каратаева в беседе с «Газетой.Ru» предостерегла россиян от легкомысленного отношения к такому распространенному симптому, как кровотечение десен во время чистки зубов.

Как отметила доктор, этот показатель может свидетельствовать о наличии хронических воспалительных процессов, повышающих риски заболеваний сердца и сосудов. Патогенные бактерии легко проникают сквозь ослабленные ткани и распространяются кровотоком, вызывая повреждения органов-мишеней.

Таким образом, пренебрежительное отношение к здоровью ротовой полости грозит последствиями вплоть до инфаркта и инсульта. Эксперт настоятельно рекомендует немедленно обратиться к врачу-стоматологу даже при малейших проявлениях симптомов болезней десен. Профилактическая чистка полости рта должна проводиться регулярно каждые полгода, чтобы избежать осложнений, заключила Каратаева.