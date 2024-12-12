Стоматолог Иванов: при некоторых формах сахарного диабета невозможно провести имплантацию зубов

Имплантация зубов — популярная эффективная процедура, которая имеет свои противопоказания. Об этом рассказал стоматолог и хирург-имплантолог Юлиан Иванов в эфире телеканала « Санкт-Петербург ».

По его словам, пациенту откажут в установке штифтов при приеме химиопрепаратов и лечении онкологических заболеваний. Кроме того, соответствующая технология не подойдет людям, страдающим некоторыми формами сахарного диабета. То же самое касается и тех, кто имеет психические расстройства.

Врач также отметил, что классическая имплантация предусматривает несколько визитов. Весь процесс занимает примерно три месяца.