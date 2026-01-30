Стоматолог-хирург Гамалея назвала основные методы восстановления зуба

Потеря зуба — проблема не только эстетическая, но и функциональная, поскольку нарушается процесс жевания и изменяется прикус. Современная стоматология предлагает два основных способа решения этой проблемы: дентальный имплантат и мостовидный протез. Какой метод выбрать, рассказала «Вечерней Москве» стоматолог-хирург Елизавета Гамалея.

Дентальный имплантат — это титановая конструкция, которая вживляется в костную ткань челюсти. После приживления на имплантат фиксируется коронка.

По словам доктора, главные преимущества имплантатов заключаются в том, что они не затрагивают соседние зубы, сохраняют объем костной ткани и обеспечивают физиологичную нагрузку во время жевания. При правильном уходе имплантат может служить 20 и более лет.

Однако имплантация зубов имеет свои ограничения. Для ее проведения необходим достаточный объем костной и слизистой тканей. При выраженной атрофии может потребоваться проведение дополнительных операций для увеличения их объема. Также существуют абсолютные противопоказания, такие как неконтролируемый сахарный диабет, активные воспалительные процессы и тяжелые системные болезни.

Мостовидный протез — это несъемная ортопедическая конструкция, состоящая из нескольких коронок, где крайние фиксируются на опорные зубы, а промежуточная часть замещает утраченный зуб.

Главный недостаток мостовидных протезов — необходимость обтачивания здоровых зубов, что снижает их срок службы. Кроме того, под промежуточной частью мостовидного протеза полностью отсутствует нагрузка на кость, и со временем происходит ее атрофия.

Окончательный выбор должен приниматься совместно с врачом после клинического осмотра, рентгенологической диагностики и оценки общего состояния здоровья. Грамотно подобранный метод лечения — залог не только красивой улыбки, но и здоровья всей зубочелюстной системы.