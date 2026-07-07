Стоматолог Ефимова рассказала, что модные зубные щетки могут повредить эмаль

Некоторые модные зубные щетки, например, с бамбуковой ручкой, черным угольным напылением или натуральной щетиной, могут быть не только бесполезны, но и опасны для здоровья зубов. Об этом Life.ru рассказала врач-стоматолог, заведующая отделением гигиены и профилактики клиник InWhite Medical и InWhite Medical Kids Наталья Ефимова.

По словам эксперта, бамбуковая ручка не влияет на качество чистки зубов, однако бамбук — пористый материал, который может впитывать воду и покрываться плесенью во влажной среде ванной комнаты. Поэтому такие щетки важно хранить в сухом месте.

Щетки с угольным напылением, по мнению стоматолога, не обеспечивают заметного антибактериального эффекта и не могут отбелить зубы.

«Отбелить зубы за счет "впитывания" пигментов такая щетка не может. Качественное очищение зависит только от правильной техники чистки, а не от состава, нанесенного на щетину», — отметила Наталья Ефимова.

Наиболее неудачным выбором врач считает щетки с натуральной щетиной — из свиного или конского волоса. Внутри каждого такого волоска находится полый канал, где быстро размножаются бактерии. Кроме того, натуральные ворсинки невозможно идеально отполировать, поэтому их острые края могут травмировать десны и царапать эмаль.

Оптимальным вариантом стоматолог назвала современные щетки с синтетической полиэстеровой щетиной, например, изготовленной из волокна Curen. Такое волокно не имеет пор, быстро высыхает, не впитывает бактерии, а кончики щетинок проходят заводскую полировку и становятся идеально округлыми.