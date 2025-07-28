Стоматолог Чжан назвал «металлический» запах изо рта признаком проблем с почками

Стоматолог Аллен Чжан из США рассказал изданию Daily Mail, что различные запахи изо рта могут сигнализировать о проблемах со здоровьем.
По словам специалиста, фруктовый запах нередко связан с высоким уровнем кетонов в крови, что часто встречается у людей с диабетом. Металлический запах может указывать на нарушение функции почек или воздействие тяжелых металлов.
Эксперт назвал запах рыбы признаком редкого метаболического расстройства, при котором организм не способен расщеплять триметиламин. Такой симптом может указывать и на дисфункцию печени, добавила «Газета.ru».
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