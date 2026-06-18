Стоматолог Беляева предупредила, что неправильно подобранная зубная щетка может привести к развитию пародонтита
Врач-стоматолог, терапевт Мария Беляева рассказала «Москве 24», что неправильно подобранная зубная щетка может привести к развитию пародонтита, а также появлению клиновидных дефектов и эрозий на деснах.
По словам специалиста, при выборе зубной щетки самое важное — обратить внимание на жесткость щетины. Большинству людей идеально подходят щетки средней жесткости. Они качественно очищают зубы, но не повреждают десны и эмаль. Однако тем, у кого десны уже кровоточат и болят, следует использовать только мягкую щетину.
Мария Беляева также отметила, что от жестких щеток лучше всем отказаться. При сильном нажатии во время чистки можно повредить десны, что приведет к развитию воспалительных заболеваний — гингивиту и пародонтиту. Кроме того, возможно образование некариозных поражений в области шейки зуба.
Стоматолог посоветовала обратить внимание и на материал, из которого сделаны щетинки. Идеальный вариант — синтетика (нейлон, полиэстер), так как натуральные щетинки более подвержены накоплению бактерий.
Лучше выбирать щетки с небольшой головкой и ровным срезом щетины. Такая форма обеспечит лучшую очистку зубов.
Беляева подчеркнула, что гигиена рта должна проводиться два раза в день — утром и вечером, не менее пяти минут, чтобы качественно прочистить каждый зуб со всех сторон.