Стоматолог Беляева предупредила, что неправильно подобранная зубная щетка может привести к развитию пародонтита

Врач-стоматолог, терапевт Мария Беляева рассказала «Москве 24» , что неправильно подобранная зубная щетка может привести к развитию пародонтита, а также появлению клиновидных дефектов и эрозий на деснах.

По словам специалиста, при выборе зубной щетки самое важное — обратить внимание на жесткость щетины. Большинству людей идеально подходят щетки средней жесткости. Они качественно очищают зубы, но не повреждают десны и эмаль. Однако тем, у кого десны уже кровоточат и болят, следует использовать только мягкую щетину.

Мария Беляева также отметила, что от жестких щеток лучше всем отказаться. При сильном нажатии во время чистки можно повредить десны, что приведет к развитию воспалительных заболеваний — гингивиту и пародонтиту. Кроме того, возможно образование некариозных поражений в области шейки зуба.

Стоматолог посоветовала обратить внимание и на материал, из которого сделаны щетинки. Идеальный вариант — синтетика (нейлон, полиэстер), так как натуральные щетинки более подвержены накоплению бактерий.

Лучше выбирать щетки с небольшой головкой и ровным срезом щетины. Такая форма обеспечит лучшую очистку зубов.

Беляева подчеркнула, что гигиена рта должна проводиться два раза в день — утром и вечером, не менее пяти минут, чтобы качественно прочистить каждый зуб со всех сторон.