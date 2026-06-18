Столичные хирурги спасли годовалого ребенка после ожога кипящим маслом

В столице медики спасли годовалого ребенка, который получил ожог III степени после того, как опрокинул на себя раскаленную сковороду с маслом. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале «Московской медицины» .

«Ожоги маслом опасны тем, что создается жирная пленка, которая не дает ожогу остыть и потому препятствует восстановлению. Рану, наоборот, нужно охлаждать, чтобы не пострадали глубокие слои тканей», — рассказала детский хирург Дарья Оборкина.

Лицо ребенка зажило самостоятельно, но на задней части головы ожог оказался глубже — масло задержалось в волосах. Хирурги удалили поврежденные ткани и закрыли раны собственной кожей пациента. Это обеспечило максимальное приживление.

Сейчас кожа мальчика восстановлена, он наблюдается у реабилитолога для профилактики рубцов. В дальнейшем ему предстоит терапия для восстановления волосяного покрова.

Несколько дней назад врачи в Иркутске спасли двухмесячную девочку, вырезав у нее килограммовую кисту.