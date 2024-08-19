Стало известно, зависит ли оргазм женщины от размера пениса мужчины

Сексолог Орлов: женский оргазм зависит не только от размера пениса мужчины

Фото: Unsplash

Женское удовольствие в сексе зависит не только от размера пениса партнера, но и от эмоциональной связи с ним и собственного психологического состояния. Психолог-сексолог Антон Орлов сообщил об этом Lenta.ru.

«Длина пениса — далеко не основной фактор, влияющий на оргазм женщины. Гораздо важнее техника, эмоциональная связь и понимание потребностей партнерши», — сказал он.

Орлов объяснил, что особенно чувствительные участки влагалища находятся на глубине всего двух-трех сантиметров. Он призвал мужчин не зацикливаться на мифах и стереотипах, а вместо этого углубить эмоциональную связь с партнершей и развить технику удовлетворения.

Сексолог Александра Миллер развеяла еще один миф, связанный с интимной близостью. Она заявила, что прикосновения больше способствуют получению удовольствия, чем элементы одежды.

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