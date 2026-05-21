Стало известно, в каком возрасте резко возрастает риск развития деменции

Возраст старше 65 лет оказался одним из основных факторов развития деменции. Об этом NEWS.ru рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.

«Первичная деменция нечасто встречается в возрасте до 60 лет. После 65 лет она диагностируется в 15% случаев. Каждые пять лет риск удваивается. В возрасте 85–90 лет от этой болезни страдают около 50% человек», — рассказала она.

Чиркова предупредила, что болезнь развивается незаметно. Признаки деменции — внезапные изменения характера и проблемы с памятью, которые родственники часто списывают на старость.

С развитием заболевания человек становится все более несамостоятельным. Если диагностирована тяжелая стадия, то ему уже требуется паллиативный уход. Вылечить деменцию нельзя, но можно уменьшить вероятность ее возникновения или замедлить развитие.

Ранее ученые выяснили, что защитить мозг от возрастной деменции могут помочь куриные яйца. Необходимо съедать хотя бы по одному в неделю.