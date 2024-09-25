Стало известно, почему нельзя спать на спине

AAIC: сон на спине может грозить болезнями Паркинсона или Альцгеймера

Американские ученые выяснили, что пациенты с болезнями Паркинсона и Альцгеймера спят на спине на два часа больше по сравнению со здоровыми людьми. Об этом сообщило издание Health .

Результаты исследования представили на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера. В нем участвовали здоровые люди и пациенты с когнитивными нарушениями, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Ученые собрали с помощью специальных приборов информацию о сне участников и позах, в которых они предпочитают отдыхать. Также фиксировалось количество времени, проводимого во сне на боку, спине и животе.

В ходе анализа выяснилось, что люди с нейродегенеративными заболеваниями спали на спине в среднем на два часа больше времени по сравнению с контрольной группой.

Исследователи предположили, что положение на спине может замедлять процесс выведения нейротоксинов — отходов жизнедеятельности мозга, накапливающихся в течение дня.

Нутрициолог Марина Косенкова ранее заявила, что кофе обладает антиоксидантами и способствует снижению рисков развития болезни Паркинсона.