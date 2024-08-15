Нутрициолог Косенкова: кофе снижает риск развития болезни Паркинсона

Кофе обладает антиоксидантами и противовоспалительными соединениями. Оно способствует снижению рисков развития болезни Паркинсона и диабета второго типа, рассказала нутрициолог Марина Косенкова в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, в кофейных зернах содержатся полезные соединения, которые уменьшают инсулинорезистентность. Также напиток действует подобно антидепрессанту. При этом если кофе пить с сахарными сиропами, все его полезные свойства сводятся к минимуму, сообщил RT.

Помимо кофе, антиоксидантами богат и зеленый чай. Катехины в его составе важны для здоровья, красоты и молодости, отметила Косенкова.

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