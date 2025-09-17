Стало известно, от каких трех болезней можно умереть на следующий день

Халера и гангрена могут привести к летальному исходу за 24-48 часов

Немецкие врачи назвали три заболевания, которые могут привести к летальному исходу в течение 24-48 часов при отсутствии экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил сайт MK.RU .

Наиболее опасной оказалась менингококковая инфекция, способная вызвать критическое состояние за несколько часов. Болезнь быстро прогрессирует до менингита и менингококцемии, поражает почки, суставы, слуховое восприятие, начинаются неврологические нарушения.

Второе место заняла гангрена. Она также может развиться в виде осложнения после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей. Газовая гангрена особенно опасна, так как способна вызвать смерть в течение 24-48 часов. При этом сухая может развиваться несколько месяцев.

На третьем месте – холера. Она вызывает катастрофическую потерю жидкости в организме. Без неотложной помощи есть риск умереть от обезвоживания и шока в течение суток после появления первых симптомов. Летальность при холере без лечения – 50%.

Врачи напомнили, что главным фактором выживания станет незамедлительное обращение к врачам при появлении первых симптомов болезни.

