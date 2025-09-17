Врач Колесова рассказала, что утренняя боль в спине может указывать на болезнь Бехтерева

Утренние боли в спине часто списывают на неудобную позу во время сна или остеохондроз. Но иногда это может быть признаком серьезного заболевания — болезни Бехтерева. Так считает врач-терапевт Анна Колесова, которая поделилась своими знаниями с «Известиями» .

Врач указала, что если боль в спине усиливается в покое и уменьшается при движении, то это может говорить о ее воспалительном характере. В таком случае следует обратиться к ревматологу. По словам терапевта, при болезни Бехтерева боль имеет глубокий характер и становится сильнее, когда человек находится в состоянии покоя.

Колесова также описала патофизиологию болезни: воспаление вызывает накопление медиаторов в суставах, что приводит к боли и микроскопическим изменениям в связках.

Кроме того, врач обратила внимание на другие симптомы, такие как боль и скованность в грудном отделе позвоночника, болезненность в местах прикрепления сухожилий, воспаления глаз и наличие псориаза или воспалительных заболеваний кишечника.