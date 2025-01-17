Стало известно, может ли болезнь зомби-оленей перейти на человека

Как и другие прионные заболевания, неизлечимая хроническая изнуряющая болезнь (CWD) может угрожать людям. Однако до сих пор не известно ни одного случая инфицирования, сообщил «Известиям» член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

«Поскольку другие прионные заболевания ранее передавались от животных человеку, теоретически такая возможность существует», — сказал он.

До сих пор люди не заражались CWD, сообщил Ризванов. Аминокислотные последовательности прионного белка оленей не похожи на человеческие, но имеют меньше отличий от свиных. Болезнь уже диагностировали у диких свиней, которые питались мясом больных копытных. Ученый допустил, что болезнь зомби-оленей постепенно адаптируется и станет опасной для людей, ведь разница между белками свиньи и человека еще меньше.

О риске перехода CWD на людей предупредил эпидемиолог Майкл Остерхолм из Университета Миннесоты. Болезнь зомби-оленей, или вирус зомби, совершила первый шаг к межвидовому переходу. Ее вызывают не вирусы и бактерии, а прионы — особый класс инфекционных агентов.