Перекинется на людей? Ученые забили тревогу из-за зомби-вируса оленей

Хроническая изнуряющая болезнь (CWD — сhronic wasting disease), известная как зомби-вирус, может перейти на людей. Об этом изданию Daily Mail сообщил эпидемиолог Майкл Остерхолм из Университета Миннесоты.

Он отметил, что у ученых появились данные о том, что неизлечимым недугом, от которого еще не изобрели вакцины, заразились кабаны. Болезнь выявили у диких свиней после того, как они съели зараженное мясо оленей.

Сейчас эксперты пытаются выяснить, могут ли домашние свиньи заразиться зомби-вирусом. Кроме того, если эта информация подтвердиться, то это может негативно отразиться на продаже свинины и рынке крупного рогатого скота.

Остерхолм добавил, что клетки свиней имеют похожую структуру с человеческими. Поэтому риск передачи инфекционного заболевания человеку значительно выше. По его словам, случаи инфицирования зомби-вирусом зафиксировали в 33 американских штатах.

Ранее в США впервые скончался человек из-за нового вируса аляскапокс. Причиной заражения могла стать кошка, жившая с мужчиной в одном доме.