Стало известно, кто сможет поучаствовать в исследовании онковакцины

В ближайшее время на базе НМИЦ радиологии начнутся клинические исследования онковакцины на мРНК-платформе. Принять участие в проверке препарата смогут пациенты с подтвержденным диагнозом, сообщил в своем Telegram-канале внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По словам врача, исследование направлено на изучение безопасности, переносимости, а также фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов.

Поучаствовать в исследовании смогут пациенты обоих полов в возрасте 18-75 лет с подтвержденным диагнозом солидной опухоли, для которых хирургическое вмешательство и прочие методы лечения уже невозможны. Еще одним условием участия станет общее состояние здоровья по шкале ECOG, которое должно составлять 0-2. При этом с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель, уточнил Каприн.

«Этот препарат — долгожданная надежда для пациентов, столкнувшихся с серьезными вызовами в лечении солидных опухолей», — написал онколог.

Ранее Каприн рассказал, что создание такой онковакцины под каждого пациента будет стоить государству около 300 тысяч рублей. При этом для пациентов она будет бесплатной.