Россиянке удалили из глаза живого червя после укуса комара

Жительница Томска отдохнула в Анапе, где ее укусил комар. С юга она вернулась с «подарком» в виде живого червя, как рассказал телеканалу «Вести-Томск» специалист НИИ Микрохирургии Андрей Байтингер.

«Хирургу удалось поймать червяка возле века и достать. Сегодня в институте микрохирургии была выполнена операция по удалению подкожного гельминта — самка дипофелярии», — пояснил Байтингер.

По его словам, гельминты попадают в человеческий организм при укусе комара. Они вырастают, но, как правило, не размножаются. Байтингер добавил, что удаленного червя передали в инфекционную лабораторию.

Дифиляриоз чаще всего встречается в жарком климате. Например, на юге России, юге Европы и в странах Африки.

Ранее офтальмолог Сино Гозиев рассказал, что круглые черви и аскариды могут попасть в глаз или даже само глазное яблоко через загрязненную воду, пищу или контакт с зараженными животными.