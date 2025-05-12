Стало известно, когда в России ждут пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила

Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила прогнозируется в России в августе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве уточнили, что в эпидсезон 2025 года активное распространение лихорадки Западного Нила ожидается с июня по сентябрь, а наибольшее число случаев заражения придется на август.

По данным Роспотребнадзора, повышенный риск заражения сохраняется в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах, где ранее уже регистрировали случаи заболевания. На юге европейской части России, где климат способствует распространению вируса, опасность сохраняется с апреля по октябрь.

Основными переносчиками инфекции названы водоплавающие и синантропные птицы, обитающие рядом с людьми. В группе риска — жители территорий с очагами заболевания и те, кто посещает их в сезон активности переносчиков.

Ранее Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заразиться геморрагической лихорадкой. Переносчиками этой инфекции являются грызуны, поэтому ее еще называют «мышиной лихорадкой». О том, как свести риски заражения к минимуму разобрался 360.ru.