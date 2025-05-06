«Синяки, будто от удара ремнем». Названы неочевидные симптомы «мышиной лихорадки»

Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заразиться геморрагической лихорадкой. Переносчиками этой инфекции являются грызуны, поэтому ее еще называют «мышиной лихорадкой». О том, как свести риски заражения к минимуму в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказал врач Василий Шуров.

По его словам, лихорадка с почечным синдромом имеет несколько характерных симптомов. В частности, повышение температуры, появление сыпи на теле и головные боли. Инкубационный период при этой инфекции составляет от пяти до 50 дней.

«По истечению этого срока лихорадка проявляется как обычная инфекция. Например, подъемом температуры, головными болями или ломотой в мышцах», — сказал собеседник 360.ru.

По словам Шурова, дачникам нужно обращать внимание на появление петофиальной сыпи в виде маленьких кровотечений. При большой доле вируса в ряде случаев встречается симптом, который описывают как «удар бича». Тогда на коже остаются большие синяки, похожие на следы от ремня.

Собеседник 360.ru отметил, что при «мышиной лихорадке» в среднем через пять-шесть дней нарушается работа почек.

«Человек перестает выделять мочу, соответственно, уровень мочи падает. И где-то еще через неделю, если все благоприятно, начинается полиурическая стадия. Там, наоборот, очень обильное отделение мочи. А дальше человек восстанавливается. В среднем этот период длится от 21 дня и до месяца», — объяснил он.

Шуров добавил, что геморрагическая лихорадка часто протекает в легкой форме, поэтому люди не всегда обращаются за помощью в больницу. Эта инфекция не очень типична для Подмосковья, поэтому дачники часто ее путают по симптомам с гриппом.

Собеседник 360.ru рекомендовал не пренебрегать стандартными мерами профилактики. Тщательно обрабатывать выращенные на участках овощи. Мыть руки с мылом, а при уборке использовать перчатки, респиратор и антисептики. Эта же предосторожность касается и уборки помещений.