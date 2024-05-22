Стало известно, когда препарат от болезни Бехтерева войдет в оборот

Мурашко: препарат для лечения болезни Бехтерева введут в оборот через три месяца

Препарат для лечения болезни Бехтерева примерно через три месяца появится в обороте. Об этом на конференции «РегЛек» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы зарегистрировали прорывной препарат для лечения болезни Бехтерева, сейчас уже началось производство. Через три месяца он выйдет в оборот», — привело слова главы ведомства РИА «Новости».

В конце апреля Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, на тестах он продемонстрировал высокую безопасность и эффективность.

Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание суставов, которое чаще всего затрагивает тазобедренные суставы и поясничный отдел позвоночника. Болезнь постепенно приводит к потере гибкости позвоночника. Новый препарат позволит нейтрализовать Т-лимфоциты, которые атакуют собственные клетки организма.