Стало известно, какой регион возглавил рейтинг по заболеваемости наркоманией

Минздрав: Хабаровский край лидирует в антирейтинге наркомании в стране

Хабаровский край возглавил антирейтинг российских регионов по заболеваемости наркоманией в 2024 году. Такие данные привело РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

В этом регионе показатель впервые установленного диагноза в регионе достиг 19,6 случая на 100 тысяч населения. Второе место заняла Новосибирская область с результатом 18,4, третье — Свердловская область с 17,7.

В первую пятерку также вошли Красноярский край и Сахалинская область. Далее следуют Рязанская область, Новгородская область, Алтайский край и Еврейская автономная область.

Нулевые показатели заболеваемости зафиксированы в Ненецком и Чукотском автономных округах. Наименьшие значения отмечены в Чувашской Республике (1,4), Белгородской (3,2) и Оренбургской (3,4) областях.

