В Подмосковье остановили «Газель» с полутонной наркотиков

Подмосковные полицейские задержали водителя и пассажира «Газели», которые пытались перевезти из Ленинградской области в Москву полтонны наркотиков, замаскировав их под металлические катушки с кабелем. Об этом рассказала представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

«Газель» остановили на 43-м километре автодороги М-11 «Нева».

«В ходе досмотра транспортного средства в кузове обнаружены четыре металлические катушки с кабелем, внутри которых находилось 479 свертков с порошкообразным веществом общим весом свыше 500 килограммов», — заявила Волк.

На место ЧП вызвали следственно-оперативную группу. Экспертиза показала, что изъятый порошок содержит наркотическое средство. В итоге водителя и пассажира задержали. Они объяснили, что выполняли указание неизвестных кураторов.

Против задержанных возбудили уголовное дело. Расследование других обстоятельств случившегося продолжают.

Ранее подростка из Кургана приговорили к семи годам лишения свободы за наркотики. Он готовил тайниковые закладки для сбыта веществ.