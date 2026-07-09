Врач Асланова предупредила о рисках заражения инфекциями при маникюре, депиляции и чистке лица

В салонах красоты проводятся различные процедуры, предполагающие контакт инструментов с кожей, и важно, чтобы эти инструменты были стерильными. Врач-гинеколог сети «Клиника Фомина» Тарана Асланова рассказала Здоровью Mail о рисках заражения инфекциями при маникюре, депиляции и чистке лица.

Возбудители инфекций делятся на три типа: бактерии, вирусы и грибки. У них разная устойчивость во внешней среде, и для их уничтожения требуются разные меры. Все они погибают при температуре свыше 60 градусов за 10 минут и чувствительны к хлорсодержащим растворам.

Важно понимать контекст рисков. Заражение ВИЧ в салоне крайне маловероятно, так как вирус погибает даже от спиртовой обработки. С гепатитом B ситуация сложнее, поэтому прививка от гепатита B — разумный шаг для тех, кто посещает салоны.

Чтобы минимизировать риски, можно уточнить у мастера, как обрабатываются инструменты. Если мастер использует автоклав или сухожар, правильно обрабатывает инструменты, пользуется одноразовыми перчатками и не проводит процедуры на поврежденной коже, то вероятность заражения стремится к нулю.