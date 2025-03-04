Стало известно, как размер татуировки связан с риском возникновения рака

Международная группа ученых из Дании и Финляндии обнаружила, что татуировки могут быть связаны с повышенным риском развития рака кожи и лимфомы. Особенно опасны крупные рисунки. Исследование опубликовали в научном журнале BMC Public Health .

Когда чернила для татуировки попадают под кожу, часть из них поглощается лимфатическими узлами — важными органами иммунной системы. Исследования показали, что эти частицы воспринимаются организмом как чужеродные вещества, что может вызывать постоянную активацию иммунной системы и хроническое воспаление.

«Мы видим, что чернила накапливаются в лимфатических узлах, и подозреваем, что это может ослабить их функцию или привести к другим последствиям для здоровья», — объяснил гематолог и профессор Университета Южной Дании Хенрик Фредериксен.

Ученые использовали данные, собранные в рамках Danish Twin Tattoo Cohort, которая включает информацию о более чем 5900 датских близнецах. Это позволило им сравнить пары, в которых один из близнецов имел татуировку, а другой — нет, учитывая общие генетические и экологические факторы, которые могли повлиять на их решение.

Результаты исследования продемонстрировали, что у людей с татуировками значительно чаще диагностируют рак кожи и лимфому. Особенно высок риск развития этих заболеваний у тех, кто имеет крупные татуировки, которые по размеру превышают размер ладони. В случае лимфомы риск возрастает почти в три раза по сравнению с теми, кто не имеет татуировок.

Хотя исследование не выявило прямой связи между определенными цветами чернил и риском развития рака, предыдущие исследования показали, что некоторые пигменты могут быть более вредными. Например, красные чернила чаще вызывают аллергические реакции.

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