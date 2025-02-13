Химик Дорохов рассказал, что канцерогены в поддельных духах вызывают рак

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с сайтом «Газета.Ru» рассказал о серьезной опасности поддельных духов.
По словам специалиста, подделки могут содержать небезопасные компоненты, такие как фенолы, альдегиды и тяжелые металлы. Они приводят к аллергическим реакциям, раздражениям кожи и даже к хроническим заболеваниям.
Неправильная концентрация активных веществ и использование токсичных заменителей, таких как метанол, увеличивают риск отравлений и повреждений кожи. Длительное воздействие поддельных духов способно спровоцировать развитие рака кожи, предупредил Дорохов.
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