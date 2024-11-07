Стало известно, как похудеть за 3 месяца без диет

JAMA NetOp: питание по графику помогло людям сбросить вес без диет за 3 месяца

Австралийские ученые из Университета Бонда выяснили, как разные стратегии планирования времени приема пищи помогают сбросить вес в течение 12 недель. Исследование опубликовали в научном журнале JAMA Network Open (JAMA NetOp).

Исследователи рассмотрели планирование питания как альтернативу обычным диетам. В этом случае эффект достигается благодаря согласованию времени приема пищи с биоритмами организма. Это помогает регулировать гормоны аппетита и улучшить метаболизм.

Ученые проанализировали данные 29 клинических испытаний, в которых участвовали 2485 взрослых.

Стратегии включали ограниченное по времени питание (TRE), уменьшение частоты приемов пищи и распределение суточной калорийности по времени.

В результате выяснилось, что стратегия TRE помогла участникам сбросить 1,37 килограмма за 12 недель. На второй они похудели на 1,85 килограмма, на третьей — на 1,75 килограмма.

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