Сыроедение второй год подряд стало лидером рейтинга самых вредных для здоровья диет

В топ самых вредных диет 2024 года попали сыроедение, кето-диета и похудение на специальных коктейлях. Ежегодный рейтинг составил журнал U.S. News & World Report, пишет Мойка78 .

По мнению исследователей, приверженцы сыроедения, то есть питания, основанного на употреблении только термически необработанных продуктов, не получают необходимых для здоровья веществ в полном объеме. Такая диета может привести к критической потере массы тела и уменьшению плотности костей. Сыроедение признали самой вредной диетой и в 2023 году.

Среди антилидеров — рационы с низким содержанием углеводов. Они строятся на принципах употребления слишком большого числа насыщенных жиров, а также пропагандируют отказ от фруктов и ряда овощей.