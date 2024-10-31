Сыроедение второй год подряд стало лидером рейтинга самых вредных для здоровья диет

В топ самых вредных диет 2024 года попали сыроедение, кето-диета и похудение на специальных коктейлях. Ежегодный рейтинг составил журнал U.S. News & World Report, пишет Мойка78.
По мнению исследователей, приверженцы сыроедения, то есть питания, основанного на употреблении только термически необработанных продуктов, не получают необходимых для здоровья веществ в полном объеме. Такая диета может привести к критической потере массы тела и уменьшению плотности костей. Сыроедение признали самой вредной диетой и в 2023 году.
Среди антилидеров — рационы с низким содержанием углеводов. Они строятся на принципах употребления слишком большого числа насыщенных жиров, а также пропагандируют отказ от фруктов и ряда овощей.
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