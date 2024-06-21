Стало известно, как группа крови влияет на качество жизни

Вирусы, бактерии и комары предпочитают определенные группы крови. От этого показателя может зависеть качество жизни, предрасположенность к различным заболеваниям и даже интеллектуальные способности человека. Об этом сказал врач и телеведущий Александр Мясников в интервью «Общественной службе новостей» .

По словам врача, группа крови — это определенный генетический материал, который влияет на жизнь человека. В частности, на его предрасположенность к болезням.

«Первая группа меньше болеет ковидом, у второй группы чаще рак желудка. Людей первой группы чаще кусают комары, у третьей и четвертой чаще рак поджелудочной железы. Норовирус и ротавирус чаще поражает пациентов первой и второй группы, хотя некоторые генотипы этих вирусов, наоборот, являются приверженцами другой группы. То же самое относится к малярии и так далее», — рассказал Мясников.

Врач добавил, что ученые собрали огромную статистику, которая на 100% доказывает связь группы крови с чувствительностью к определенным бактериям, вирусам и заболеваниям.

Он также прокомментировал слухи о том, что этот показатель определяет интеллектуальный уровень человека. Мясников признался, что готов поверить в эту теорию, но ее для начала надо доказать.

Ранее чешские ученые из Университета Масарика пришли к выводу, что клещи предпочитают людей со второй группой крови.