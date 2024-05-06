Ученые Университета Масарика в Чехии выяснили, что клещи предпочитают II группу крови | 360°

Наука 06 мая 2024, 16:47 Ученые Университета Масарика в Чехии выяснили, что клещи предпочитают II группу крови

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Исследование, проведенное чешскими учеными из Университета Масарика, показало, что клещи предпочитают людей со II группой крови. Об этом сообщило издание AAEM.

Как написал сайт «7Дней», специалисты использовали метод in vitro, помещая кровь добровольцев на фильтровальную бумагу в чашке Петри. Далее они собрали 100 нимфальных клещей недалеко от Брненского водохранилища. Ученые пришли к выводу, что группа крови человека является одним из факторов, определяющих пищевые предпочтения насекомых, переносящих бактерию, вызывающую болезнь Лайма.