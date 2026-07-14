Стало известно, как часто россиянам нужно проходить диспансеризацию

Глава ФФОМС Баланин: людям до 39 лет диспансеризацию надо проходить раз в 3 года

Россиянам следует проходить диспансеризацию, ориентируясь на возраст. С 18 до 39 лет — один раз в три года, а с 40 лет и старше — ежегодно. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

По его словам, профилактические медосмотры помогут оценить общее состояние здоровья. Кроме того, позволят диагностировать уже имеющиеся болезни и своевременно выявить факторы риска развития серьезных заболеваний, что повысит шансы на успешное лечение.

«Например, так можно вовремя заметить предпосылки сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологических патологий и других нарушений», — подчеркнул Баланин.

Ранее в Луховицкой больнице за первое полугодие 2026 года более 2,6 тысячи женщин и свыше 1,4 тысячи мужчин проверили репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации.