Стало известно число завозных случаев лихорадки денге в 2025 году

Попова: число завозных случаев лихорадки денге в России в 2025 году достигло 178

Количество завозных случаев заболевания лихорадкой денге в России в 2025 году увеличилось до 178, малярии — 201. Об этом на конгрессе «Эпидемиология-2026» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова привело РИА «Новости» .

«Количество случаев завозов из-за рубежа опасных инфекций в 2025 году: лихорадка Зика — 2, лихорадка Западного Нила — 2, лихорадка Денге — 178, малярия — 201», — уточнила глава ведомства.

Попова отметила, что количество завозов лихорадки денге в 2024 году составляло 283, а в 2023-м — 162.

Ранее стало известно, что лихорадка денге активно распространяется в ряде стран, популярных среди туристов. Среди них Бангладеш, Куба, Мальдивы, Мавританий, Острова Кука, Боливия, Новая Каледония и Восточный Тимор.

Инкубационный период длится примерно две недели. Среди симптомов болезни — рвота, тошнота, боль в глазах и мышцах.