Стало известно, чем опасен поцелуй покойника в лоб на похоронах

Врач Миговски: поцелуй умершего в лоб на похоронах может обернуться болезнью

Бразильский врач-инфекционист Эдимилсон Миговски заявил, что традиционный прощальный поцелуй умершего в лоб на похоронах опасен для здоровья. Об этом сообщило местное издание Terra.

«Микробиота кожи живого человека и мертвого различаются. После смерти происходят изменения, связанные с увеличением количества бактерий, потенциально способных вызывать различные болезни», — объяснил он.

По его словам, в человеческом теле после смерти происходят изменения, которые приводят к активному размножению различных вредоносных бактерий. При этом наибольшую опасность представляют слизистые оболочки покойного. Это глаза, рот и нос, которые являются основными путями проникновения инфекции.

Врач добавил, что у близких покойного, испытывающих стресс из-за его смерти, ослабевает работа иммунной системы. Они становятся более уязвимыми перед патогенами.

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