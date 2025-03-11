Россиянам объяснили, почему на могилах не должно быть фото умерших

Священник Иванов: фото умершего на надгробии может отвлечь от молитвы за упокой

Традиция устанавливать фотографий усопших на надгробиях может быть опасна с точки зрения православной веры. Об этом священник храма Святого Николая Чудотворца в Сергиевом Посаде Сергий Иванов рассказал в беседе с изданием «Новосвят».

Он отметил, что обычай размещать портреты на памятниках обрел популярность в России относительно недавно. Священник напомнил, что православные молятся за усопших, упоминая их имена перед Богом, а размещение фотографий на могилах является больше мирской привычкой.

Отец Сергий пояснил, что в православии душа после смерти не привязывается к земному облику, поэтому изображение может отвлекать от молитвы за упокой.

Священник предупредил об опасности ситуации, когда люди начинают общаться с фотографиями или оставлять у них еду. Это может напоминать идолопоклонство, а значит привести к суевериям. Он посоветовал заказать панихиду по усопшему или зажечь свечу, а не привязываться к образу на камне.

Ранее священник Ульян Кречетов объяснял, почему не нужно разговаривать с покойниками на кладбищах и во снах. Он заявил, что горюющим может овладеть нечистая сила.