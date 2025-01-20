Стали известны регионы с самым плохим питанием

В рационе россиян избыточно много сахара, жира и переработанных продуктов. Хуже всего с питанием у жителей Мордовии, Карелии, Ивановской области, Бурятии, Тувы, Забайкальского края и ЕАО, сообщил сайт проекта «Если быть точным».

Аналитики изучили данные Росстата и выявили «слабые места в рационе» российских граждан. Они подтвердили, что в Мордовии жители едят много соли и сахара, а в Бурятии, Туве и Забайкальском крае в рационе недостает фруктов. В Карелии и Ивановской области в меню зафиксировали избыток жира и соленых продуктов. Несбалансированным также назвали рацион жителей Подмосковья, Смоленской, Орловской, Калужской, Нижегородской и Тамбовской областей.

Самое сбалансированное питание оказалось у жителей Дагестана, Чувашии и Чечни. Специалисты добавили, что за 40 лет рацион россиян стал богаче: потребление мяса и фруктов выросло, а картофель и хлеб стали есть в меньших количествах.

Ранее диетолог Наталья Круглова предостерегла от частого употребления готовых завтраков. Они могут привести к дефициту витаминов и ожирению, подчеркнула специалист.