Диетолог Круглова: обилие готовых завтраков в рационе грозит ожирением

Ежедневное употребление готовых завтраков может привести к дефициту витаминов и даже к ожирению. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» .

Специалист отметила, что такие продукты зачастую содержат добавленный сахар, соль и шоколад, что в разы увеличивает количество жиров.

«Готовые завтраки, с точки зрения содержания витаминов и минералов, бедны. Они богаты углеводами, которые быстро всасываются и не дают чувства насыщения на длительное время», — объяснила доктор.

Рацион, основанный на рафинированных хлопьях и сладких продуктах, способствует развитию недостатка витаминов группы B, магния, цинка и железа, а также повышает риск набора лишней массы тела, добавила Круглова.