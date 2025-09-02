Срочное выступление Трампа связали со слухами о его смерти

Президент США Дональд Трамп выступит со срочным заявлением для американских СМИ в 21:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Среди приглашенных СМИ — Fox News, Reuters, New York Times и другие.

Тема выступления не раскрывается. Предположительно, это может быть связано с появившимися несколько дней назад слухами о смерти Трампа. Неладное заподозрили после того, как президент перестал появляться на публике, что для него нетипично, а вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что готов возглавить страну, «если, не дай бог, случится ужасная трагедия».

При этом в соцсетях пишут, что Меланию Трамп якобы заметили в Медицинском центре Уолтера Рида, где проходят лечение американские президенты, хотя нынешняя первая леди США, в отличие от мужа, не ведет активной публичной жизни: СМИ писали, что она в основном проводит время на Манхэттене или в поместье Мар-а-Лаго.

При этом аккаунт главы Белого дома в социальной сети Truth Social продолжает активно обновляться. В частности, накануне Трамп написал, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас.